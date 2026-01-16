苗栗客發主任交接 儀式簡單隆重

客家委員會客家文化發展中心十六日上午在苗栗銅鑼的臺灣客家文化館國際會議廳辦理主任交接典禮。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

客家委員會客家文化發展中心十六日上午在苗栗銅鑼的臺灣客家文化館國際會議廳辦理主任交接典禮，新任主委謝勝信在客委會主委古秀妃及眾多來賓見證下，接下印信並宣誓就職。

苗栗縣副縣長邱俐俐、客委會主委古秀妃、苗栗多個鄉鎮市長或代表、農業部代表、客家委員及各界人士到場觀禮。首先客委會主委古秀妃親自監交，原主任何金樑將印信交予新任主任謝勝信，謝並宣誓就職，儀式簡單而隆重。

客委會主委古秀妃致詞時表示，何金樑主任自民國一０五年接任客發中心主任，將人生最精華的十年奉獻給中心，在他帶領下打下良好的基礎，「臺灣客家文化館」與「六堆容家文化園區」不僅發展成為學術研究與文化保存的重鎮，更雙雙於一一四年榮獲觀光署「觀光百大亮點獎」，六堆園區更奪下「最佳國旅創新獎」。

新任主任謝勝信為屏東在地客家子弟，行政資歷極為完整，兼具「技術專才」與「行政長才」，且長年深耕地方聚落，擁有深厚的「客家心」此次派任謝主任，正是看重其卓越的園區營運領導力與工程精準度，可謂適才適所。

邱俐俐表示，苗栗是客家大縣，縣府將持續與客委會緊密合作，推動客家語言與文化的保存與創新，讓客家文化在生活中被看見、被使用，也被下一代自然接住。