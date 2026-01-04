苗栗宣導國產豬肉安心吃

苗栗縣家畜肉類同業公會四日下午二時在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦「國產生鮮豬肉食在安心品嘗宣導活動」，國產豬肉美食品嘗受到民眾歡迎。（記者謝國金攝）

記者謝國金、曾芳蘭∕綜合報導

苗栗縣家畜肉類同業公會四日在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦「國產生鮮豬肉食在安心品嘗宣導活動」，宣導國產豬肉品管機制，盼走出非洲豬瘟陰霾，讓民眾安心選購國產豬肉。

副縣長邱俐俐表示，從牧場的管理到屠宰衛生、冷藏、運輸直至市場販售，每個關節都不容馬虎、出錯。縣府會繼續配合中央政策，從制度面到執行面全面把關，落實源頭管理、屠宰審核、低溫運輸、市場稽查及消費宣傳，呼籲消費者用行動支持國產豬肉。

另外，行政院宣告明年起全面禁止廚餘養豬，因應政策轉型的緩衝期間，新竹市環保局規劃建置以黑水虻為核心的廚餘處理廠房與相關設備，期能於明年政策上路後處理家戶及各公私處所產生的廚餘，落實資源循環與環境永續。