苗栗家扶中心主任交接典禮 縣府承諾持續力挺弱勢兒少

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗家扶中心於13日舉辦中心主任交接典禮，苗栗縣長鍾東錦向主任湯鳳琴致上最崇高的敬意與最誠摯的感謝，感謝她對苗栗孩子的用心及付出，同時歡迎新任主任蔡慶珉，期許在他帶領下，苗栗家扶更上一層樓，縣府也將持續支持協助家扶各項業務推展，共同為苗栗孩子築起更安全、更幸福的成長堡壘，讓每一個孩子都能在愛裡自信成長。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴從基層社工員服務做起，以豐富的實務經驗從督導升任地方主任，41年來推展各項指標服務不遺餘力，展現社工價值。湯鳳琴表示，在任期間可以感受到苗栗鄉親對家扶的認同跟支持，讓家扶能夠一步一步的慢慢深耕，為弱勢家庭提供優質服務，期許新接任的主任蔡慶珉接棒深根苗栗扶助，相信還有很多需要家扶協助、使力的地方，未來家扶繼續以黃金三角的服務據點，服務苗栗縣18鄉鎮市、 940戶、1580個孩子。

新任主任蔡慶珉是苗栗的客家女婿，過去在社福領域有豐富的經驗，曾在馬祖家扶擔任主任，今年接棒苗栗家扶將與社區、學校及夥伴單位攜手，成為支持苗栗孩子與家庭穩定成長的力量。蔡慶珉表示，苗栗家扶對苗栗孩子而言有許多照顧與看見需求，對他來講多了一份情感，不但身為苗栗女婿，太太過往更是苗栗家扶中心社工，因此未來將持續關注專業兒少服務，並延續湯主任的投入，一棒接一棒，延續好的服務造福更多苗栗孩子。

13日苗栗家扶中心新卸任主任交接典禮於家扶中心竹南服務處舉辦，交接典禮由家扶基金會執行長周大堯監交，主任湯鳳琴、蔡慶珉交接印信，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、議員陳碧華、議員邱毓興助理、張佳玲秘書、代表會主席何秀綿、家扶扶幼委員會主任委員曾碧珠等人見證隆重儀式。

縣長鍾東錦表示，湯鳳琴主任服務41年相當不容易，代表將人生歲月都奉獻給了家扶，任內更對苗栗需要幫助的弱勢家庭做出非常多的貢獻，而現在社會越來越進步、物質越來越豐足，但也造成貧富差距懸殊，因此要如何讓弱勢家庭有翻轉的機會、讓子女更有成就，家扶中心便在此扮演了重要的角色，家扶的付出讓人感動，縣府能力所及的範圍定會全力支持家扶中心，讓苗栗弱勢家庭得到應有的照顧，相信新任主任蔡慶珉身為苗栗女婿，經驗豐富，一定也能把家扶工作做得很好。

社會處強調，苗栗縣政府一直以來都非常重視兒少保護和弱勢家庭的照顧工作，是縣府施政重點之一，將持續與家扶中心密切合作，尤其是兒保家庭處遇和寄養家庭服務，縣府會全力以赴，成為家扶最優質的夥伴。