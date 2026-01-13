苗栗家扶中心主任交接 深耕41年湯鳳琴功成身退

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）家扶基金會苗栗中心今天舉行新卸任主任交接典禮，深耕苗栗41年的湯鳳琴功成身退，由家扶基金會國際發展室主任蔡慶珉接棒掌舵，持續以專業、關懷精神照顧弱勢兒少與家庭。

苗栗家扶中心今天在苗栗縣竹南辦公室舉辦卸、新任主任交接典禮，由家扶基金會執行長周大堯監交，湯鳳琴、蔡慶珉交接印信，儀式簡單隆重，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明都到場見證。

苗栗家扶指出，湯鳳琴自民國74年進入苗栗家扶，從基層社工員服務做起，以豐富的實務經驗從督導升任地方主任，41年來推展各項指標服務不遺餘力，深化縣內兒少保護、寄養安置服務方案、承接不幸少年與少女關懷安置服務，任內績效卓越。

湯鳳琴說，在進入家扶之前，曾在台中市的育幼院擔任社工、生輔員，為了孩子便當裡只有2顆滷蛋與會計理論，憤而辭職，也激起此後「絕不輕言放棄任何一個孩子」的信念，她常自勉也勉勵同事，做孩子生命中的「G.P.S」（導航），並期許新接任的蔡慶珉接棒繼續深耕苗栗扶助。

新任主任蔡慶珉出生於屏東，是苗栗的客家女婿，社會工作實務已有20年資歷，曾奔走籌建馬祖家扶中心，於馬祖服務期間，看見孩子近視卻苦於當地沒有眼鏡公司，便積極連結資源由醫院完成驗光再將孩子的檢查資料寄到眼鏡公司，解決經濟弱勢家庭要花費昂貴交通費到台灣本島配鏡的困境。

蔡慶珉說，過去多年，深刻體會無論在海外或台灣，真正改變孩子與家庭處境的關鍵，始終來自社區本身的力量與連結，期待未來在苗栗，能將國際服務中累積的整合思維與合作模式，轉化為貼近在地需求的行動，與社區、學校及夥伴單位攜手，成為支持苗栗孩子與家庭穩定成長的力量。

鍾東錦感佩湯鳳琴將人生精華歲月都奉獻給家扶，對苗栗需要幫助的弱勢家庭做出非常多的貢獻；同時也歡迎新任主任蔡慶珉，期許在其帶領下，苗栗家扶更上一層樓，縣府也將持續與家扶中心密切合作，共同為苗栗孩子築起更安全、幸福的成長堡壘。（編輯：李錫璋）1150113