苗栗家扶中心55週年寒冬送暖 邱俐俐：以愛為光、守護孩子成長

▲苗栗家扶中心今日舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會，副縣長邱俐俐感謝家扶結合社會各界愛心長期幫助經濟弱勢家庭，期許未來續攜手為苗栗兒少築起安全堡壘。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗家扶中心於今（9）日舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會，副縣長邱俐俐感謝家扶結合社會各界愛心長期幫助經濟弱勢家庭，期許未來續攜手為苗栗兒少築起安全堡壘，祝福苗栗家扶生日快樂，願每一個孩子，都能在愛裡自信成長，迎向晴朗未來。

縣府委託家扶中心辦理寄養家庭業務，兒少保護家庭處遇服務，每年服務至少120戶受虐家庭及40戶寄養家庭，協助孩子撫平創傷、提供安穩成長環境。家扶中心每年更舉辦寒冬送暖活動，集結社會大眾的愛心，贈予民生物資及慰問品給受助家庭。

廣告 廣告

今年適逢苗栗家扶成立55周年，9日於中正堂演藝廳舉辦寒冬送暖表揚大會，現場播放溫馨回顧影片，副縣長邱俐俐到場感謝各界對苗栗兒少的扶助，觀看影片時更感動得頻頻拭淚，見證他們一路走來的感動與成長。

副縣長邱俐俐表示，苗栗家扶是縣府在兒少福利領域最重要的夥伴，也是這片土地最溫柔、最堅定的力量，從寄養家庭到受虐兒少，從經濟扶助到生命陪伴，以愛為光，點亮一個家庭的勇氣，也點亮社會的善意，更為無數孩子照亮前路，為這座城市注入希望。

副縣長分享，自己常常鼓勵「我命由我不由天」，但要去實踐這句話需要很大的力量，除了自身的堅定及努力，還要各界的支持，而苗栗是山海皆美、動靜皆宜的宜居環境，苗栗也一直在改變，在沒有最好只有更好的努力方針下，大家都是一家人，一起把手牽起來，把心連結起來才能夠真正達到宜居樂業的環境。

副縣長衷心感謝家扶同仁、志工夥伴與所有愛心企業，長年並肩守護弱勢家庭，讓孩子們有機會被看見、被擁抱，並強調，縣府也將持續攜手家扶，在教育、照顧與家庭支持上，投入更多資源與行動，讓苗栗成為孩子安心成長、家庭安心生活的幸福城市。