苗栗家族涉引進泰女從事色情行為 警逮3人法辦

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）苗栗縣江姓男子與其子女以「觀光免簽」為漏洞，引進泰國女子在台從事非法陪酒及性交易，苗栗警方日前逮捕3人依法送辦，並將多名泰籍女子遣返回國。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿表示，66歲江姓男子成立娛樂傳播公司，由江男兒子赴泰國「選妃」，並在網路招募泰國女子，接著由江男的女兒負責代購機票，安排泰女以觀光名義、免簽證方式來台，入境後至江男住家安置。

警方調查，江男平時會主動到苗栗市各大KTV發送名片，透過通訊軟體LINE廣發花名冊供尋芳客指名消費，利用泰女從事坐台陪酒工作抽取佣金，甚至鼓吹缺錢的泰籍女子從事性交易，藉此牟取更高額的不法暴利。

警方表示，經專案小組數月蒐證，日前持搜索票至江嫌住處，成功查獲15名泰籍女子，查扣疑似不法所得新台幣20餘萬元、監視器主機、80餘顆煙彈及作案手機數支，全案依妨害風化、組織犯罪條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局表示，政府提供新南向國家免簽證制度，目的是促進觀光交流，呼籲相關業者切勿從事媒介非法色情行為，未來將持續與移民署合作，強化打擊跨境犯罪的力度，維護社會治安和台灣國際形象。（編輯：李錫璋）1141212