苗栗小一女童遭虐「社工失能」？ 縣府嚴正駁斥

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網路社群Threads一則發文指，苗栗縣一名國小一年級女童遭繼母施虐、社工失能未處理。苗栗縣政府社會處證實，該女童傷勢是遭繼母掌摑所致，已於7月介入查證並啟動處遇相關機制，絕無「社工失能」情事，惟考量該家庭照顧壓力，昨(15日)將女童安置。

網友發文指出，苗栗有一名小一的小女生，被繼母虐待嚴重，全身是傷，學校老師通報社工，社工說繼母最近有改善照顧不錯，每天送回一樣的鬼地方被虐。最近發生半夜被繼母趕出家門，小一女童在外遊蕩被通報警察，警察送回繼母家，繼母拒收，說她不要這個小孩，然後警察帶去安置一晚，第二天再送回去鬼地方繼續被虐。

網友表示，社工有立案，但是就是拖拖拉拉失能狀態。繼母已經在社工以及小孩面前多次說不要這個小孩，社工鬼打牆說繼母最近照顧很好，反正就是沒有任何人可以幫助這個小孩，請問該怎麼辦？有屬於中央的社工警察可以立即介入嗎？

社會處則表示，該個案於7月獲報後立即啟動社福中心、保護社工及教育單位共同介入，並持續家訪、關懷與風險評估。此次再接獲網友發文訊息後，也第一時間派員前往案家查證，未發現網傳之「嚴重虐待」情形，先前追蹤期間，雖確認家庭教養壓力較高，惟並無立即危險或外界所稱之嚴重虐打情況。

社會處表示，網友發布女童傷勢照片，是7月遭繼母掌摑所致；另女童也無深夜在外遊盪之情，也無在警局過夜的狀況。社工昨天復訪後，考量家屬情緒不穩、教養方式不足，為保障兒童安全，已依法立即啟動安置措施並提供後續支持。

社會處並說明，網友發文指出案主受到嚴重虐待，與事實不符，另女童也無深夜在外遊盪之情，係因案主與照顧者在生活照顧上議題的衝突，導致案家屬有情緒問題，後續經協調友人協助照顧一晚，並無在警局過夜的狀況。

社會處強調，此案自7月正式立案後，社工介入從未延誤，依法執行風險評估、密集訪視、家庭功能連結、親職輔導、學校合作等服務，完全不是網路所稱之消極或放任。且兒少保護處遇決策需建立在專業判斷與風險評估，不可能因片段影像或未經查證的留言就任意做出判斷。對於網傳「社工失能」，縣府嚴正駁斥，並呼籲網友立即停止散播未經查證之內容，以避免對兒少造成二度傷害，共同守護兒少安全。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

