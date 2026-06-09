苗栗尚順育樂世界驚傳暴力事件！男子砸店、咬傷員工遭警方逮捕

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苗栗縣頭份市的知名商場「尚順育樂世界」於今（9）日晚間發生一起暴力事件。36歲陳姓男子不僅砸毀物品，還咬傷勸阻的員工。警方將其壓制帶回後，陳男卻因自稱「胃痛、肛門痛」被送醫。目前員工傷勢無礙，男子鬧事動機不明，警方正持續調查中。

根據初步了解，36歲陳姓男子在9日晚間7點多突然闖入商場一樓開始破壞物品，引發現場民眾驚慌。一名商場男員工試圖上前制止，卻遭到該男子咬傷手部，導致撕裂傷。警方接獲報案後迅速到場，成功壓制闖入商場的陳男，並將其帶回派出所管束。

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苗栗縣消防局於晚上8點04分接獲報案，隨即派遣救護人員到場，為受傷的男員工進行緊急處置後送醫。所幸，該員工傷勢並無生命危險。

不過，陳男在派出所內突然表示出現「胃痛、肛門痛」等不適，警方已將其送往醫院，由家屬陪同治療。據警方表示，目前尚未能確定陳男闖入商場並破壞物品的原因，受害商家暫時未提出告訴，事件的詳細經過和動機仍待進一步調查釐清。

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