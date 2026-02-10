苗栗就業中心與苗縣榮服處合作推廣就業服務

勞動部苗栗就業中心張潔如主任(右二)連結苗栗縣榮服處陳立中處長(左二)及柯長榮副處長(右一)推廣就業服務。

為結合公部門就業資源，苗栗縣榮服處陳立中處長十日偕同柯長榮副處長及就業站同仁與勞動部苗栗就業中心，洽談雙方就業合作機制，商討年度就業媒合活動，就各項就業促進工具運用及職缺開發事宜交換意見，期望透過雙方資源，共同協助退除役官兵順利就業。

就業中心張潔如主任表示，為因應人口快速老化及產業缺工問題，勞動部持續鼓勵中高齡者及高齡者重返職場，且許多勞工在原職場退休後，仍具有豐富的知識、技術、經驗及體能，只要雇主能善用這群壯幫手，就可以協助事業單位提升營運效能及補充所需人力，創造提升勞動參與及解決產業缺工雙贏局面。

苗栗縣榮服處強調，輔導會為協助提升退除役官兵職場競爭力，近年積極推出穩定就業津貼、推介媒合就業、創業貸款利息補貼、會外職訓補助及就學補助等多項輔導措施。歡迎退除役官兵加入苗栗榮服處Line@群組(ID：@wpk2666m)，將主動提供最迅速的服務資訊；或訂閱榮光雙周刊電子報及苗栗縣榮民服務處官網，妥善運用輔導會資源，並歡迎有需求的退除役官兵撥打服務專線037-366911，苗栗榮服處將竭誠為您服務。