苗栗屢遭違法傾倒廢棄物 鍾東錦：無故拒絕受理者將依規定撤照處分

鍾東錦表示，回收處理場明年起若無故拒不配合，則由水利及環保單位釐清事實後，施鐵腕撤照處分。（圖／取自苗栗縣政府網站）

苗栗縣近期相繼傳出建設公司計畫設置土石方資源堆置處理場引發地方反對，以及舊省道遭人傾倒廢棄物等環保事件，引起民代與地方關切。對此，苗栗縣長鍾東錦25日指示環保與水利單位督促3家營建混合廢棄物回收處理場，強烈要求業者受理營建廢棄物，若無故拒絕受理者將依規定撤照處分，以守護好山好水。

苗栗縣府再指，其中，在舊台13線路邊亂倒廢棄物部分，數量龐大的廢棄物已由公所陸續清除中，警方亦循線查獲行為人移由環保單位裁處。

苗栗縣府表示，然而，縣內有3家營建混合廢棄物回收處理場，但有業者因故拒收導致營建廢棄物無處可去，有民眾和業者投機任意傾倒而影響市容與環境衛生。

鍾東錦會中指示勞青處協調建築、裝潢及泥水相關工會，要求廢棄物務必要委由合法業者清運，並落實分類減量政策，最後還要追蹤是否進入合法的處理場。

鍾東錦強調，回收處理場明年起若無故拒不配合，則由水利及環保單位釐清事實後，施鐵腕撤照處分，藉此遏阻非法傾倒廢棄物的亂象，以守護苗栗的好山好水。

