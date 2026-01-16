苗栗山林地遭人為濫墾 範圍約4座籃球場

山林地被挖得光禿禿一片，黃土直接裸露出來，幾乎沒有植物，邊坡與道路也沒有間隔，當地村長看到這樣的情況，憂心一旦發生崩塌，狀況將一發不可收拾。

苗栗南庄西村村長顏至德表示，「颱風天或是天災怎樣的話，雨量大，這一定會沖刷，道路上下的車很多，怕晚上時候沒注意到發生車禍，或衝撞下去的話，這個事情就會很麻煩。」

苗栗南庄的這一處山林地，最近被發現遭到大規模的濫墾，原本是翠綠的山林，被挖成這個樣子，範圍大約等同4座籃球場，讓居民憂心，如果天災一來，可能發生大規模崩塌，更會影響道路安全。地主則解釋，自己只是進行除草作業，否認有大規模開墾。

廣告 廣告

遭指控張姓地主指出，「我們有去鄉公所問，他說除草不需要申請，縣府我們也問了，他說除非你要大規模動、要挖，我說我沒有挖呀，我就除草。」

地主強調，所使用的範圍都是私有地，將用來種植茶樹，也有做水土保持，否認使用大型機具。但苗栗縣府表示，現場勘查後確認有切削邊坡、非法整地，以及開挖等違反《水保法》的樣態。

苗栗縣水利處長楊明鐃回應，「基本上，地主侵占公有地的部分，就會給他移送檢調，後續違反《水保法》的部分，我們要等刑事罰的部分，有個定論的時候，我們才會行政罰去罰他。」

縣府表示，現況已造成道路路基裸露，行為人未先擬具水保計畫送核，即擅自施工，已違反《水保法》規定，將以法裁處6到30萬罰鍰；另因本案涉及林保署管理之公有土地，行為人若提不出土地使用證明文件，也將依違反《水土保持法》規定，移請檢調偵辦。

更多公視新聞網報導

中橫20.5K邊坡因雨落石砸車 車上4人幸無大礙

中國四川瀘定縣發生規模6.8地震 已知21人遇難

連日大雨 苗栗造橋平興村出現走山

