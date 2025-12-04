苗栗山羌遭寶特瓶套口鼻亡 農業處：善意餵食反阻礙呼吸

道路旁乾涸的水溝站著一隻山羌，口鼻遭半截寶特瓶套住，被發現後隨即逃離。

27公里頭屋鄉與獅潭鄉交界處路邊，2日有民眾發現山羌受困掙扎，在社群平台發文求助，苗栗縣農業處3日獲報前往救援，但山羌已倒臥死亡。

苗栗縣農業處副處長蔡政新表示，「接到通報之後立即去到現場勘查，這隻山羌已經倒臥在道路的水溝旁，經發現已經停止呼吸。」

農業處研判，可能是善心人士餵食流浪或野生動物，將寶特瓶切開裝填食物放置，山羌口鼻遭瓶身卡住，因此阻礙進食與呼吸。動保團體認為，在野外餵食流浪動物，會嚴重破壞生態，政府應重罰這樣的行為。

台灣石虎保育協會理事李璟泓指出，「動物可能會為了吃這個東西，頭就埋在寶特瓶裡面，被餵飽的流浪動物，基本上也會追其他的小型哺乳類動物或是鳥類，不重罰這些餵食流浪動物的行為，那這個狀況可想而知就會發生。」

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，「切勿留置在山林或隨意亂丟，避免野生動物誤食影響生態與破壞環境，隨意棄置垃圾，按照《廢棄物清理法》規定，可裁處1200元以上 6000元以下罰鍰。」

苗栗縣府表示，目前在戶外餵食動物無法可罰，但若造成環境髒亂，則可依《廢棄物清理法》開罰行為人1200元至6000元罰鍰，若民眾發現野生動物受困，則可盡速通報1999處理。

