苗栗市中山路商業大樓火警 獨居女子送醫不治

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗市中山路北苗商業大樓今天下午發生火警，消防單位到場時濃煙持續竄出，出動雲梯車將逃往頂樓避難的住戶救出，隨後在5樓起火戶發現獨居邱姓女子呈OHCA，緊急送醫不治。

苗栗縣消防局第一救災救護大隊大隊長鄭勝峰表示，下午4時19分接獲報案，鄰近苗栗火車站前的中山路北苗商業大樓竄出濃煙，隨即線上指導報案民眾與住戶前往頂樓避難，並立即出動人車趕往搶救。

北苗商業大樓為6層連棟式住商樓房，除1、2、3樓店面外，4樓以上為住宅使用。5樓住戶表示，下午先聞到隔壁傳出燒焦異味及濃煙，緊急敲門對方皆無回應，於是趕緊打119。

鄭勝峰表示，現場第一時間出動雲梯車將頂樓避難3人救出，同時布6條水線迅速撲滅火勢，經逐戶清查在5樓起火戶發現1名女性患者全身多處燒燙傷已呈OHCA（到院前心肺功能停止），立即由救護車送往苗栗醫院。

邱姓女子（47歲）送醫宣告不治。大樓住戶說，邱女平日獨居，鮮少與人往來，不曉得為何會突然發生火警；消防局指出，火勢於下午5時撲滅，現場燃燒約20平方公尺，起火原因有待進一步鑑識調查。（編輯：蕭博文）1141224