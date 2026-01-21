苗栗市全民運動館簽約

「苗栗市全民運動館」委託World Gym世界健身俱樂部營運管理二十一日簽約。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

「苗栗市全民運動館」委託World Gym世界健身俱樂部營運管理二十一日簽約，苗栗市長余文忠與World Gym董事長柯約翰完成簽約儀式後向鄉親說明，未來將規劃 五八八 元及八八八 元 兩種月費方案，提供不同運動需求的民眾彈性選擇，預計在農曆春節後正式開幕。

苗栗市公所指出，市公所考量苗栗市運動場館不足，因此著手活化市公所現有公有停車場的「舊苗農校區土地」興建「苗栗市全民運動館」，並透過苗栗縣政府向教育部體育署運動部積極爭取前瞻基礎建設計畫，獲核定補助一億元，縣府另補助二千萬元，市公所自籌五千二百萬元，總工程經費一億七千二百萬元。

「苗栗市全民運動館」主體外觀採簡約大方、色彩鮮明活潑的設計，基地位置座落之處也在市中心生活圈絕佳區位，可提供一個功能齊全、舒適完整全齡化複合式運動環境。

苗栗市長余文忠表示，本案以「公共性優先」為核心原則，綜合羽球場由苗栗市公所自營管理，確保公共設施之公平使用與服務品質；另由 World Gym 專業團隊負責健身中心及有氧舞蹈教室之營運，結合其運動產業經驗，提供市民更多元且專業的運動選擇。

世界健身俱樂部World Gym董事長柯約翰表示，為實現全民健康理念，World Gym將以專業團隊、完善設施、多元課程，秉持專業經營與企業社會責任精神，投入健身中心與有氧舞蹈教室的營運管理，總開發金額超過四千八百萬，並配合市公所推動公共利益回饋措施，協助共同打造友善、健康且具永續性的運動環境。