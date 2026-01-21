苗栗市全民運動館與World Gym簽約 最低月費588元 預計農曆春節後開幕

苗栗市全民運動館與World Gym簽約最低月費五八八元，預計農曆春節後開幕，左為余文忠市長。（記者江乾松攝）

「苗栗市全民運動館」委託World Gym世界健身俱樂部營運管理二十一日簽約。苗栗市長余文忠與World Gym董事長柯約翰完成簽約儀式後向鄉親說明，未來將規劃五八八元及八八八元兩種月費方案，提供不同運動需求的民眾彈性選擇，預計在農曆春節後正式開幕。

苗栗市公所指出，依運動部「一一四年運動現況調查」，國人參與運動人口比例達83.3%，運動人口比率逐年提升，且民眾對運動設施需求日漸提高，市公所考量苗栗市運動場館不足，因此著手活化市公所現有公有停車場的「舊苗農校區土地」興建「苗栗市全民運動館」，並透過苗栗縣政府向教育部體育署運動部積極爭取前瞻基礎建設計畫，獲核定補助一億元，縣府另補助二千萬元，市公所自籌五千二百萬元，總工程經費一億七千二百萬元。

「苗栗市全民運動館」樓地板面積約二千九百五十平方公尺，為地上二層之建築物，規劃有綜合球場、舞蹈教室、健身中心等；而友善空間也將設置淋浴間、無障礙廁所、哺乳室、更衣室。

主體外觀採簡約大方、色彩鮮明活潑的設計，基地位置座落之處也在市中心生活圈絕佳區位，可提供一個功能齊全、舒適完整全齡化複合式運動環境，苗栗市公所表示，未來將依契約內容持續進行督導與評估，確保合作案落實公共性與服務品質，讓市民共享健康、友善且多元的運動環境。

苗栗市長余文忠、World Gym董事長柯約翰上午在苗栗市公所三樓藝文中心辦理「苗栗市全民運動館」委託營運管理簽約儀式，雙方在副縣長邱俐俐、市民代表會主席陳仁杰及各代表、里長和地區議員的見證下完成簽約儀式，並互相贈送紀念品。

苗栗市長余文忠受訪時先以「對不起，我們來晚了」向殷切期盼的市民們致歉。他表示，本案以「公共性優先」為核心原則，綜合羽球場由苗栗市公所自營管理，確保公共設施之公平使用與服務品質；另由 World Gym 專業團隊負責健身中心及有氧舞蹈教室之營運，結合其運動產業經驗，提供市民更多元且專業的運動選擇。

世界健身俱樂部World Gym董事長柯約翰表示，為實現全民健康理念，World Gym將以專業團隊、完善設施、多元課程，秉持專業經營與企業社會責任精神，投入健身中心與有氧舞蹈教室的營運管理，總開發金額超過四千八百萬元，並配合市公所推動公共利益回饋措施，協助共同打造友善、健康且具永續性的運動環境。

余文忠市長指出，此次簽約為期九 年，希望透過公私協力方式，借重健身產業領導品牌的引進民間營運專業資源，推動苗栗市綜合羽球場，強化公共運動服務，擴充市民運動與健康服務內容。

至於民眾最關心的會員制收費方式，苗栗市長余文忠和World Gym董事長柯約翰也於會中正式說明，未來將規劃五八八元及八八八元兩種月費方案，提供不同運動需求的民眾彈性選擇，並期望在春節後正式開幕。相關方案內容將依使用時段、設施項目及服務內容進行區分，期盼在兼顧專業營運與公益性的前提下，讓更多市民能以合理價格享有優質運動空間。

苗栗市公所還特別規劃多項回饋措施，其中有氧舞蹈教室提供「樂活課程」回饋項目，為期二年，於平日時段十時至十二時及下午二時至四時開設課程，非會員採預約制，單堂課程費用為新臺幣二百元，六十五歲以上長者享半價優惠，鼓勵銀髮族群培養規律運動習慣。

此外，市公所每年將提撥一百萬元預算推行一萬張運動券專案，提供非會員首次進入健身中心體驗使用，適用對象為苗栗市民，包含銀髮族、青少年、弱勢族群及公、教、軍、警、消人員等，藉此降低運動門檻與鼓勵體驗機會，推動全民運動風氣及規律性。