苗栗市公園驚見大量黃金與紙鈔丟在樹叢 初估價值達「500萬」！

苗栗市有民眾今（5）日前往貓貍山公園運動時，在忠烈祠旁的樹叢發現有多條黃金，總重35兩，現場還有一堆人民幣與台幣紙鈔，初估價值高達新台幣500多萬元！民眾表示當下看到這麼多錢，第一時間沒人敢靠近，有人懷疑是詐騙集團的伎倆，也有人以為是假鈔假黃金，立刻通報主管單位前往處理。

苗栗分局指出，這些金條每1條都印有5兩重的標示，並且附有台灣銀樓的保證書，但還是要經過鑑定才能確定真偽，另外也將調閱監視器畫面，尋找失主以及棄置的原因。

現場發現35兩黃金與大量紙鈔。圖／台視新聞

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導