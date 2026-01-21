苗栗市公所攜手World Gym 全民運動館月繳588無限次健身

苗栗市全民運動館，北邊館舍(左)綜合羽球場由公所自營，南邊館舍(右)委外由World Gym營運。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市全民運動館北邊館舍綜合羽球場由公所自營，南邊館舍委外由World Gym營運。苗栗市長余文忠與World Gym董事長柯約翰今(21)日上午完成簽約；柯約翰並宣布，月繳會費588元，無限次使用健身中心設備；月繳會費888元，還可上有氧、瑜珈等團體課程，不限堂數。

雙方簽約儀式今天上午在苗栗市公所3樓藝文中心辦理，並邀請苗栗縣副縣長邱俐俐、市民代表會主席陳仁杰等人一同見證，約期為9年。

余文忠表示，透過公辦民營合作模式，市公所保有政策引導與公共監督角色，同時引進民間健身產業專業經營能量，有助於活化場館空間、提升服務品質，並兼顧公共利益與永續經營。

柯約翰表示，為實現全民健康理念，World Gym將以專業團隊、完善設施、多元課程，秉持專業經營與企業社會責任精神，投入健身中心與有氧舞蹈教室的營運管理，總開發金額超過4800萬元，並配合市公所推動公共利益回饋措施，協助共同打造友善、健康且具永續性的運動環境。

柯約翰並宣布健身中心收費，表示月繳會費588元，可無限次使用健身中心內的器材、烤箱、淋浴間等設備；月繳會費888元，還可參加World Gym提供的有氧、瑜珈等團體課程，也不限堂數。這是全台最優惠，「歡迎大家天天來！」

另，市公所表示，公所另規劃回饋措施，其中有氧舞蹈教室提供「樂活課程」回饋項目，為期2年，於平日時段上午10點到12點及下午2點到4點開設課程，非會員採預約制，單堂課程費用為200元，65歲以上長者享半價優惠。

此外，市公所每年將提撥100萬元預算推行1萬張運動券專案，提供非會員首次進入健身中心體驗使用，適用對象為苗栗市民，包含銀髮族、青少年、弱勢族群及公、教、軍、警、消人員等。

苗栗市長余文忠與World Gym董事長柯約翰今(21)日上午完成簽約，苗栗縣副縣長邱俐俐、市民代表會主席陳仁杰等人一同見證。(記者彭健禮攝)

苗栗市全民運動館南邊館舍委外由World Gym營運。苗栗市長余文忠與World Gym董事長柯約翰今(21)日上午完成簽約。(記者彭健禮攝)

