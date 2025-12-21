苗栗市公所星光閃耀YA誕夜

苗栗市公所二十日晚間在苗栗縣政府前舉辦「星光閃耀YA誕夜」活動，邀請多組人氣藝人團體輪番演出，搭配耶誕市集、親子DIY、遊戲區及抽獎活動，吸引許多民眾參加。

活動當天自下午起人潮不斷，開幕式後，舞台區由FEniX、憂慮失格 Worry Less、熾紅核心等多組人氣團體輪流登場演出，活力四射的表演炒熱現場氣氛。另外市公所還辦理親子族群喜愛的免費DIY手作活動，包括「溫馨療癒手作苔球」與「獨一無二的耶誕卡片拓印」吸引許多家長帶著孩子一同體驗，在動手創作中留下專屬於家庭的耶誕回憶，現場充滿溫馨互動的畫面。

此外，「耶誕市集」匯集多家苗栗在地美食與特色攤位，民眾一邊欣賞表演、一邊品嘗美食，熱鬧氣氛帶動人潮，也為在地商家創造良好曝光與商機。活動期間，拍照打卡區成為熱門焦點，許多民眾留下紀念照片並參與摸彩，增添更多驚喜樂趣。

苗栗縣副縣長邱俐俐、立法委員邱鎮軍、縣議員鄭碧玉、楊明燁、許櫻萍、苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰及多位代表、里長等共同為活動開幕。

活動的最高潮是摸彩活動，獎品包括Switch二、三星手機及全聯禮券等好禮，隨著獎項一一揭曉，民眾的情緒也HIGH到最高點。苗栗市公所表示，「星光閃耀YA誕夜」不僅成功凝聚城市情感，也讓市民在歲末之際共享音樂、美食與親子互動的美好時光。