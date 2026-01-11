苗栗市區沒門牌被點名「雷區」 外送員：鄉間反而更難找

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有媒體報導苗栗縣有外送員口耳相傳苗栗市有府前路、日新街及新都街3大「雷區」，因沒有門牌，不易送餐，他們期待苗栗縣今年3月強制掛門牌新制上路。有外送員表示，現在外送員都是手機網路地圖定位了，市區送餐沒有問題，反倒是鄉間地區即使有門牌，也不好找。

另，沒有門牌對於警、消受理報案後到場處置是否會造成影響？苗栗縣警察局、苗栗縣消防局皆表示，受理報案系統於民眾通報地址當下，輸入即透過GPS定位，圖資即顯現出來。出勤的消防、救護車上車載系統，甚直接顯示出導航路線，因此有無門牌，不影響勤務執行。

警、消人員也都表示，反倒是市區偏郊或鄉村地區，即使有門牌，但因住家分散，門牌常以地名稱，沒有街道名，門牌「跳號」才難找；不過，轄區派出所、消防分隊透過平日的巡邏訪查、消防栓檢測等作業，也會加以熟悉、掌握，也不成問題。

