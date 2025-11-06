苗栗市售藥品、醫材大稽查 37件產品標示登錄疑違規

苗栗縣衛生局今年稽查藥品與醫材，抽驗7件產品均合格，另37件疑違規標示或登錄產品隸屬縣市處辦。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局公布今年市售藥品與醫材稽查成果，共抽驗7件藥品、血管內輸液套及化粧品，檢驗結果均符合規定。同時巡查衛生棉條及臨床電子體溫計等家用醫療器材標示，並對縣內藥商及醫療院所展開查核共發現37件標示或登錄疑涉違規產品，相關案件已移交所轄衛生局後續處置。

苗栗縣市售藥品、醫療器材與化粧品的抽驗結果出爐。縣府衛生局表示，今年依食藥署指導，抽驗7件產品，其中包括1件藥品，是含氯化鈉的大型輸注液；2件血管內輸液套；以及4件化粧品，其中2件為標示可供兒童使用的防腐劑與微生物檢測產品，另外2件為防曬化粧品，用於檢測防曬成分。檢驗結果顯示，藥品與血管內輸液套均符合規定，4件化粧品也全部合格。

縣府衛生局表示，女性生理用品選擇越來越多，其中衛生棉條使用率持續上升。由於衛生棉條屬家用醫療器材，標示與警語直接影響使用安全，本次抽查3項無香味衛生棉條，產品標示、配件及說明書均與核准內容一致，且說明書依規定加註警語，確保使用者安全。

至於家庭常用的電子體溫計，如耳溫槍與額溫槍，本次查核5項產品，雖全數取得食藥署核准，但仍發現3項標籤、說明書或包裝與核准內容不符，或標示未依規定辦理。衛生局已將相關案件移交所轄衛生局處理，以保障民眾使用安全。

縣府衛生局指出，在通路及醫療機構管理方面，今年查核全縣藥商及醫療機構共762家次，醫療器材標示查核310件，查獲4件疑涉違規；化粧品標示及產品登錄查核183件，查獲33件疑涉違規案件，均已移交所轄衛生局續處。將持續加強市售產品稽查，守護民眾用藥與醫療安全。

