苗栗市垃圾場火警頻傳 鍾東錦承諾優先整治
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今(21)日進行總質詢議程，縣議員楊明燁、鄭碧玉關心苗栗市西山垃圾場火災頻傳，影響空氣品質，已引發民怨。縣長鍾東錦指出，苗栗市公所不把垃圾送燒，要節省經費不合理也不應這麼做，目前苗栗市已允諾編列預算處理垃圾堆置問題，縣府環保局也正盤查縣內堆置木頭易燃物的場址，只要違法就開罰，不但要重罰還要移送法辦。
楊明燁及鄭碧玉質詢指出，苗栗市西山垃圾場火警頻繁問題，火災已影響居民生活與空氣品質，民怨四起，要求苗縣府協助處理。
鍾東錦指出，活化垃圾掩埋場問題，目前先從苗栗市著手，當時立委邱鎮軍當任苗栗市長時便與苗縣府達成共識，一起解決西山垃圾掩埋場的問題，除了盡快將易燃燒的垃圾處理掉，也將優化掩埋場，讓焚化爐的飛灰、底渣等固化物有地方放，苗栗市垃圾場活化將優先處理，縣府將以專案方式協助分擔部分費用；後續將18鄉鎮市的掩埋場活化，同時做好最安全的措施。
鍾東錦強調，近期縣內多處堆置木材與易燃物場址引發火警，消防人力大量投入，甚至有人員受傷。縣府已要求環保局全面盤點所有堆置易燃物場址，違法者將重罰，若造成火災則加重處分並移送法辦。
