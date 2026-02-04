苗栗市場恐怖攻擊！男揚言殺人「見警猛砍2刀」 3人受傷搶救

【緯來新聞網】苗栗市南苗市場今（4日）早上7時40分左右發生恐怖攻擊案，41歲鍾姓男子因不明原因持刀在市場閒晃，並揚言殺人。2名員警獲報後趕抵現場，沒想到鍾男看到警察現身，竟朝其中1人頭部猛砍，3名民眾見狀立刻上前協助，另1員警則是連開2槍制止，一槍擊中嫌犯胸口，另一槍誤傷民眾的首長，共3人送醫搶救，詳細案情有待進一步調查。

苗栗南苗市場發生恐怖攻擊案，男子持刀在市場閒晃揚言殺人。（圖／翻攝自Threads）

鍾姓男子今天早上持刀在南苗市場內遊走，情緒失控叫囂，還揚言要殺人。現場民眾連忙報警，怎料警方到場時，鍾男突然朝其中一名員警頭部揮砍2刀，當下3名熱心民眾立刻上前協助壓制凶嫌。而另一名員警情急下連開2槍制止，一槍擊中鍾男胸口，另一槍誤傷協助民眾的手掌。



苗栗縣消防局8時4分獲報，立即啟動大量傷病患救援機制，出動2車5人，現場共3人受傷，包括頭部被砍的員警，有5公分撕裂傷，意識清楚；胸口中彈的鍾姓嫌犯，但槍傷無貫穿；還有協助員警壓制時受傷的民眾，3人被送醫救治。



警方初步調查，鍾男並無地緣關係，疑似與攤商借手機不成，後來又莫名指控對面攤商欠他錢，攤商一頭霧水，又看到他拿刀才報警，強調本案並非隨機殺人，但詳細犯案動機仍有待釐清。



