苗栗市場男持刀砍警胸口中彈亡！ 苗警：屬正當防衛、符合警械使用條例規定

苗栗市南苗菜市場今（4）日上午，一名員警在處理糾紛時遭嫌犯持刀攻擊，頭部被連砍2刀重傷。（翻攝畫面）

苗栗市南苗菜市場今（4）日上午，一名員警在處理糾紛時遭嫌犯持刀攻擊，頭部被連砍2刀重傷，同行員警情急之下開2槍制止，嫌犯胸部中彈送醫後不治。苗栗縣警察局表示，初步了解現場員警的用槍行為，符合《警械使用條例》中「逕行射擊」的規定，屬正當防衛及依法令之行為。

警頭部遭砍2刀重傷？ 嫌犯胸口中彈不治

警方說明，事件發生在今日上午7時許，鍾姓男子在南苗市場內向攤商借用手機遭拒，當場掏出摺疊刀揚言砍人。苗栗警分局接獲報案後，立即派遣2名員警趕赴現場處理，要求鍾男放下刀械配合盤查，但對方拒絕配合，持刀砍傷33歲員警朱均諭，造成其頭部被砍2刀重傷。同行員警見狀情況危急，連開2槍反擊，其中1槍擊中鍾男胸部，另1槍誤擊正在協助壓制嫌犯的羅姓民眾左手掌。

救護人員到場後，分別將鍾男、受傷員警及受傷民眾送往苗栗醫院與大千醫院救治，鍾男因胸部中彈傷勢過重，經搶救後仍宣告不治。

符合警械使用條例？ 苗警：屬正當防衛及依法令之行為

據《聯合新聞網》報導，苗栗縣警局指出，員警平時的用槍訓練，涵蓋「持槍警戒」、「制止」到「逕行射擊」等情境模擬，而逕行射擊的使用時機包括5種情況，如犯罪嫌疑人持有致命性武器攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；有理由認為嫌疑人持有致命性武器意圖攻擊，不及時制止將危及生命安全時；持有致命性武器的嫌疑人拒捕脫逃，將危及警察人員或他人安全時；意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡裝備時；以及其他危害生命或身體安全的情況急迫時。

警方表示，嫌犯持刀追砍員警，為有效制止嫌犯持續追砍行為，開槍對非致命部位射擊，過程中擊中嫌犯胸口，符合警械使用條例「逕行射擊」規定屬正當防衛及依法令之行為。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

