苗栗市場砍人案凶嫌中槍不治 警政署支持適當時機開槍

警政署長張榮興探視被砍傷警員，強調支持緊急情況警員使用槍械。（圖：警方提供）

苗栗市南苗市場發生40歲鍾姓男子持刀進入市場引發恐慌，警方前往處理卻遭鍾姓男子持刀攻擊，另一名員警見情況危急，開槍擊中嫌犯，嫌犯送醫後不治。警政署長張榮興4日下午前往探視受傷員警，強調支持同仁。張榮興也強調，未來對公共運輸場所、重大活動、人潮聚集場所會加強見警率。

男子持刀進市場並攻擊員警，警政署將加強人潮密集處見警率。（圖：民眾提供）

苗栗市南苗市場民眾持刀攻擊員警事件震驚社會，不過在壓制逮捕過程中，朱姓員警頭部中刀傷勢不輕，仍在加護病房救治當中，至於持刀攻擊員警的鍾姓男子，則被李姓員警開槍擊中胸部，送醫急救仍不治。另一名正義哥協助警方壓制，手部則被警方流彈所傷，縣長鍾東錦探視時強調，見義勇為民眾的醫療費用，縣府會全力負責。

警政署長張榮興4日下午前探視受傷的朱姓員警時表示，苗栗縣發生此次暴力事件，同仁非常的英勇、第一時間對暴力強勢執法也不幸受傷，張榮興慰問時表示支持同仁。至於外界討論李姓員警開槍擊中嫌犯是否有用槍不當問題，張榮興強調，當時員警面對嫌犯攻擊，第一時間使用警械，警政署表示支持態度。

張榮興指出，警方對於未來的暴力事件會第一時間趕到現場強力執法讓民眾安心，未來對於公共運輸場所、重大活動、人潮聚集場所會加強見警率。不過有基層員警私下反映，全台各縣市都出現偵查隊外勤人力荒，警力嚴重不足，提高見警率已成口號，專案評比從年頭到年尾，值班人力都快排不出來了，要如何提高見警率，希望警政高層能早日解決警力不足的大問題。（彭清仁報導）