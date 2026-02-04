苗栗市場砍警遭開槍 嫌犯胸口中彈宣告不治

【緯來新聞網】苗栗南苗市場今（4日）早上7時40分發生恐怖砍人案，一名鍾姓男子持刀揚言殺人，見到警察出現竟殺紅眼，猛砍2刀導致員警頭部受傷，而另一名員警開槍反擊，一槍擊中鍾男胸部，另一槍誤擊熱心民眾的手掌。鍾男送醫搶救後因傷勢過重宣告不治，受傷員警則生命跡象穩定，送加護病房觀察。

苗栗南苗市場砍警的鍾姓男子，因傷重宣告不治。（圖／翻攝畫面）

鍾男上午7時許在南苗市場向攤商借手機遭拒，竟無故指控攤商欠債，因當街亮刀引發攤販恐慌報警。2名員警方獲報到場處理，要求鍾男放下刀子未果，遂朝鍾男噴辣椒水。鍾男竟攻擊33歲朱姓員警頭部，造成朱員額頭有7公分傷口、頭頂有10公分撕裂傷。



現場3名民眾見狀上前協助壓制，另一名員警連開2槍制止，分別擊中鍾男胸部和幫忙的羅姓男子手掌，事件共造成3人受傷，分別送往苗栗醫院、大千醫院治療。



據悉，鍾男左上臂、左胸、左腹有傷勢，稍早因傷重不治，羅男則沒有大礙。至於被砍的朱員今年33歲，108年四等特考班，111年1月21日初任警職，於南苗派出所服務迄今。傷勢部分，朱員出血量約500至1000cc，經電腦斷層掃描檢查，發現顱骨有局部骨裂，縫合處置後送加護病房觀察，目前生命跡象穩定。

