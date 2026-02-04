苗栗市場砍警！嫌犯胸口中彈不治 員警頭部遭砍顱骨裂

（社會中心／綜合報導）苗栗市南苗市場清晨發生嚴重持刀攻擊警察事件。41歲鍾姓男子在市場內持摺疊刀揚言殺人，警方到場處理時，鍾男突然情緒失控，持刀朝33歲朱姓員警頭部猛砍，造成朱警頭部重傷、顱骨骨裂，目前仍在加護病房觀察。警方在制止過程中開槍，鍾男送醫後不治，另有一名協助壓制嫌犯的民眾遭流彈誤傷，所幸無生命危險。

圖／苗栗市南苗市場清晨驚傳男子持刀隨機砍人，甚至攻擊警察事件；最終造成3人傷亡。（翻攝Facebook／記者爆料網2.0）

警方指出，事件發生於清晨7時40分左右，鍾男進入南苗市場後，疑似先向攤商借手機未果，隨後又無故指控對面攤商欠錢，言行怪異，引發周邊攤商注意。直到鍾男突然亮出摺疊刀並揚言要殺人，市場內氣氛驟變，攤商才驚覺事態嚴重，立即報警求助。

廣告 廣告

南苗派出所朱姓、李姓兩名員警獲報趕抵，第一時間喝令鍾男放下刀械，未料鍾男不僅拒不配合，還持刀逼近，隨即撲向朱警攻擊。朱警緊急噴灑辣椒水試圖制止，雙方爆發激烈拉扯，過程中朱警頭部遭連砍兩刀，現場血跡斑斑。

從朱姓員警隨身秘錄器畫面可見，警方多次高聲喝令「刀放下」，但鍾男仍突然向前撲擊，情勢瞬間失控。數名在場民眾見狀上前協助制伏嫌犯，李姓員警則在同仁遭砍、生命明顯受威脅的情況下拔槍射擊，連開兩槍試圖制止攻擊，其中一槍擊中鍾男胸口，另一槍不慎誤傷55歲羅姓男子的手掌。

圖／秘錄器畫面可見嫌犯鍾男忽然撲擊警方，最終才被眾人制伏。（翻攝畫面）

羅姓男子中彈後意識清楚，當場以台語向警方反映「你打到我的手了啦」，隨後由救護人員送醫處理；而朱警即使頭部大量出血，仍向現場民眾簡短表示「沒事」，隨後與另外兩名傷者一併送醫。

院方表示，朱警左額頭有約7公分刀傷、頭頂約10公分撕裂傷，出血量估計達500至1000毫升，經縫合與電腦斷層檢查後，確認顱骨局部骨裂，目前縫合搶救後傷勢穩定。鍾姓男子則因胸口中彈，另有左上臂、左胸及左腹傷勢，經緊急手術後仍因傷勢過重宣告不治；羅姓民眾僅手部受傷，治療後已無大礙。

針對員警開槍時機，苗栗警分局指出，依《警械使用條例》第4條規定，警察人員在生命、身體遭受強暴或有明顯受危害之虞時，可依法使用警械，李姓員警當下處置符合程序。事件曝光後，社群平台出現不少聲援警方的聲音，力挺屬於正當防衛。資深刑警也分析，當時朱姓員警已遭持刀攻擊，雙方近距離扭打，為防止同仁性命進一步受害，警方只能在極短時間內做出反應，實務上彈著點與瞄準位置出現落差並不罕見。

更多引新聞報導

大S「想回家」成最後心願 韓節目還原日本發燒返程時間軸

市長也來買書！蔣萬安現身台北國際書展 「寫臺北」書獎揭曉

