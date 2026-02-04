苗栗市場砍警「41歲嫌犯中2槍」送醫搶救 掀地方民眾怒火：為何要救「不定時炸彈」

41歲嫌犯鍾男持刀進入南苗市場並揚言殺人，最終因砍傷員警，遭警方連開2槍制伏送醫不治。（翻攝畫面）

台南市金華派出所前昨（3日）晚間爆隨機砍人釀3傷，怎料，苗栗縣苗栗市今（4日）清晨也爆出隨機砍人，一名41歲鍾姓男子持刀進入南苗市場並揚言殺人，最終因砍傷員警，遭警方連開2槍制伏送醫不治。據了解，當救護車抵達將鍾男抬上擔架時，大票民眾激憤地怒罵，並質疑為何要救這種「不定時炸彈」。

苗栗市南苗市場今清晨，41歲鍾姓男子手持刀大鬧市場，眼神兇狠地揚言要殺人，讓現場民眾見狀嚇得驚聲尖叫、四處逃竄，隨即員警緊急到場，但鍾男見狀竟隨機攻擊並砍傷員警頭部，另名員警危急之際連開2槍，才將鍾男制伏，但救護車抵達時，現場圍觀的民眾見到鍾男被抬上擔架時，紛紛機動怒喊「救他幹嘛」，並質疑為何要救這種「不定時炸彈」。

據《三立新聞網》報導，附近攤商指出，鍾男經常神情恍惚在市場出沒，讓做生意的人和買菜的民眾不堪其擾。據了解，鍾男因長期吸食毒品、酗酒致患有被害妄想、幻聽的思覺失調症狀，2度在精神病房中打人，也曾在醫院停車場砍傷病人，甚至在8年前就有襲警紀錄。

另外鍾男胸口中彈，經搶救3小時宣告不治；遭砍傷的朱姓員警確認顱骨局部骨裂，目前縫合搶救後傷勢穩定；另遭波及受傷的羅姓民眾，手部受傷治療後已無大礙。

事實上，因接連隨機砍人事件判刑結果，引發全台譁然，包含新北土城國中郭男、林女，因未成年持刀砍死資優班學生，二審依殺人罪分別判刑12年、11年，引發全民怒火；另外震驚全台的長榮女大生遭性侵殺害案，凶嫌梁育誌更二審宣判大逆轉逃死，法官認定「仍可教化」改判無期徒刑，再度引爆網友怒火，痛批司法應改革，而這次連兩日再爆隨機砍人，再度引發社會輿論。

