苗栗市場隨機殺人1死2傷案 苗檢組成專案小組全力追查

苗栗縣苗栗市博愛街南苗市場今(2/4)日上午發生一起隨機殺人案件。1名鍾姓男子持刀進入市場揚言殺人，隨後與趕赴現場的警方及民眾發生衝突，鍾男持刀朝執勤警員頭部猛砍2刀，警方開2槍反擊，1槍擊中鍾男，另1槍誤傷民眾，鍾嫌送醫急救不治，苗栗地檢署已組成專案小組，儘速釐清案情。

苗栗地檢署表示，案發後立即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，同時指派主任檢察官劉偉誠、檢察官邱舒虹及姜永浩組成專案小組指揮偵辦、採取相關偵查作為，並將於報驗程序完成後立即前往相驗，儘速釐清案情。

這起事件發生在今日上午8時許，40歲的鍾姓男子持折疊刀進入南苗市場，情緒激動並揮舞刀具在市場內揚言殺人。警方獲報後迅速派遣2名員警趕赴現場處理，期間，嫌犯拒絕警方勸阻，並持刀攻擊其中一名員警，導致該員警頭部遭砍2刀，傷口長達5公分。

在混亂中，另一名員警為制止嫌犯連開2槍，其中1槍擊中嫌犯胸口，另一槍不慎波及1名上前協助的民眾，造成其左手掌受傷。警方隨後迅速將傷者送醫急救，但鍾姓男子因傷勢過重不治身亡。受傷的員警及見義勇為的民眾目前仍在醫院接受治療，其中員警意識清楚，而受傷民眾的手掌經手術後正在恢復中。

