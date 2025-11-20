苗栗市場驚傳偷拍狼! 女攤商如廁"門縫現手機"嚇傻

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、邱俊超 苗栗報導

苗栗竹南第二零售市場，友善廁所驚傳偷拍狼，一名女攤商晚上去上廁所時，發現有手機出現在縫隙，疑似遭到偷拍，等到她追出來查看，對方已經跑走。管理員獲報案立刻調監視器追查，畫面曝光，看到一名穿藍色外套的男子，匆忙逃跑！

穿著藍色外套的男子，匆匆忙忙從廁所跑出來，因為他疑似在廁所偷拍，被女攤商發現，女攤商一邊喊著有色狼，一邊追出來，但男子深怕被抓到，早就不知道跑去哪。

其他攤商：「太過於變態吧，我覺得就是不要這樣子跟蹤。」

其他攤商：「以前就是分開（性別）的對不對，然後你共用（廁所），晚上就比較，女孩子比較吃虧一點，就要結伴啊。」





案發現場是友善廁所，不分性別都可進去使用。（圖／民視新聞）









事發地點就在苗栗竹南第二零售市場友善廁所，偷拍事件傳出，人心惶惶，因為友善廁所沒有限制性別，男生女生都可以進去，白天人多大家各自上廁所，相安無事，但到了晚上使用的人變少，竟然讓偷拍狼有機可乘！

竹南鎮公所市管所所長曾欣瑜：「有外面的攤商進來裡面，我們的自治會裡面上廁所，然後後來發現，過沒多久就發現，有人有偷拍的行為。」

市場管理員：「她自己有看到鏡頭，從廁所的隙縫伸進來，然後她喊偷拍狼，然後那個年輕人就趕快跑掉，我們就馬上就調監視器，希望說攤商自己去報警。」





女攤商上廁所時從縫隙看到手機，懷疑自己被偷拍，大喊有偷拍狼！（圖／民視新聞）









據了解，受害的女攤商年約四十幾歲，目前暫時還沒有向警方報案，不過市場管理人員已經立刻調出監視器，追查偷拍狼逃跑的方向，同時也公布畫面，請大家注意，慎防偷拍狼。警方將主動聯繫發布影片民眾了解當時狀況，並同步調查男子身分，同時加強市場及周邊巡邏密度。





