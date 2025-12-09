[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

苗栗市安瀾宮今天舉辦慶醮祈安植福法會。副縣長邱俐俐上午到廟裡上香參拜，感謝聖母娘娘及眾神庇佑，並祈求風調雨順，合境平安，縣政推動順利，所有鄉親健康平安。

苗栗市安瀾宮舉辦慶醮祈安植福法會 副縣長邱俐俐參拜祈求合境平安。（圖／翻攝苗栗縣政府官網）

苗栗市安瀾宮肇建於清乾隆元年（西元一七三六），主祀天上聖母，歷經280餘年，民國86年原廟拆除重建，90年竣工慶成。廟方為慶祝建醮周年，連日來舉辦一系列祈安福醮活動，信眾並誠心齋戒。廟方亦將於明日準備福宴與信眾分享。

副縣長邱俐俐上午由民政處宗教禮俗科長李賢正、安瀾宮主委賴春木、常務監事賴錦垣、總幹事謝文弘、福安里長徐玄漳陪同上香祈福，邱俐俐並雙手合十虔誠跪拜，感謝媽祖護佑鄉親，也祈求風調雨順，合境平安，縣政推動順利，鄉親闔家幸福健康。邱俐俐稍後也由主委賴春木陪同到宮裡了解安瀾宮的歷史沿革。

副縣長邱俐俐指出，安瀾宮從乾隆元年建立，一直是苗栗市重要的信仰中心，也陪著地方走過兩百多年，期間歷經多次修建，都反映了地方居民的向心力。

邱俐俐表示，安瀾宮舉辦建醮周年祈安植福法會，不只是宗教儀式，更是社區共同祈願平安、感念祖先與媽祖庇佑的方式。她說，縣府非常重視宗教文化與地方傳統活動，相關單位也會持續協助廟會安全、交通疏導、周邊環境維護等工作，確保每一次大型活動都能順利舉行，也期待藉由宮廟的力量讓社區更團結，地方發展更順利。

邱俐俐也感謝廟方長期舉辦祈安、濟世、公益活動，讓安瀾宮不只守護信徒，也照顧社區。她強調，在媽祖庇佑下，縣府團隊將致力於讓整個縣內的產業、治安、交通與民生各項工作都能持續改善，讓鄉親過得更安定、放心。

