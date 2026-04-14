苗栗市改善廢彈簧床堆置 市公所委外7天去化1500張

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，14日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，臺灣晴朗穩定、金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。南臺最高氣溫約在36度左右，各地區氣溫如下：北部21至33度，中部18至34度，南部18至36度，東部18至35度。吳德榮表示，明日、週四(15、16日)微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴、北臺高溫微降、各地仍偏暖熱；北臺偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。週五、六(17、18日)微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。吳德榮指出，下週日至下週二(19至21日)臺灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定；雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週三、四(22、23日)雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。吳德榮說，中央氣象署14日2時最新資料顯示，「第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島東方海面向北北西進行；正如同、最新(13日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬，其未來將在日本南方海面「大

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