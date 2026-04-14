苗栗市改善廢彈簧床堆置 市公所委外7天去化1500張
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
苗栗市公所為有效改善廢彈簧床堆置問題，維護西山掩埋場環境衛生，本（115）年度編列新台幣60萬元，辦理市內廢彈簧床委託處理計畫，透過專業處理機制，加快去化並提升整體環境品質。
廢彈簧床體積龐大且不易處理，市公所說明，為妥善去化既有堆置量，本次委託專業廠商進行集中處理，加速去化作業；針對此次堆置於西山垃圾掩埋場的廢彈簧床，預計自4月15日起辦理為期7日的作業，預估處理數量約1500張，降低環境負擔。
市公所呼籲，民眾如有廢彈簧床等大型廢棄物，應依規定向清潔隊登記清運，切勿隨意棄置，以免觸法。依據《廢棄物清理法》規定，任意棄置一般廢棄物者，可處新台幣1200元至6000元罰鍰，請民眾共同遵守相關規定，維護環境整潔。
市公所強調，未來將持續推動垃圾減量及資源回收宣導，並視實際需求滾動檢討大型廢棄物處理機制，期望透過多元措施，打造乾淨、宜居的生活環境。
照片來源：苗栗市公所
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