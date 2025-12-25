苗栗市男子持刀攻擊路人 警速壓制逮捕送辦

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗市又發生隨機攻擊事件，1名男子傍晚持鐮刀攻擊1名婦人，隨後又到附近超商意圖攻擊店員，員警獲報及時趕抵將其壓制，全案將依傷害、恐嚇等罪嫌移送並建請羈押。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，傍晚5時許獲報苗栗市為公路一家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所員警及優勢警力到場，即時將持刀男子壓制逮捕。

警方初步調查，該名男子先於下午4時55分許，不明原因持鐮刀在源林街攻擊一名婦人，造成婦人左側腰部頓挫傷，隨後又徒步至為公路一家超商作勢攻擊櫃台店員，所幸店員閃避沒有受傷。

一名婦人目擊指出，該男子神智恍惚，手持鐮刀揮舞，還敲打正在停等紅燈的車輛，正好號誌轉綠燈，車輛快速駛離，男子一度踉蹌倒地，她見狀害怕自身安危便趕緊跑到附近中醫診所暫避。

苗栗市10月初才發生隨機傷人事件，造成2名學童、1名男子遭刺傷，今天又有人持鐮刀當街揮舞攻擊路人，經民眾在網路社群發文引發議論。

警方查出，男子為30歲何姓毒品人口，遭壓制時神智不清，無法言語表達，員警將他逮捕、戒護就醫後帶回派出所，同步通報心理健康中心指派社工到場協助。全案將依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。（編輯：陳彥鈞）1141225