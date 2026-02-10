苗栗市羽球館正式營運

「苗栗市綜合羽球館」二月十日正式展開試營運。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗市公所為提升市民運動休閒品質，規劃完成之「苗栗市綜合羽球館」二月十日正式展開試營運，十日上午舉行試營運啟用活動，邀請地方各界貴賓共同見證苗栗市運動建設的重要里程碑。場館位於苗栗市建功里中正路三九三巷九號，未來將成為市民從事羽球及多元運動的重要據點。

苗栗市綜合羽球館同一場域規劃包含設有羽球場四面及籃球場全場一座等二種使用模式，提供多元運動使用需求。例行開放時間為每日六點至二十四點，每週一、春節除夕至初二及必要維護日休館；初三至初五期間，若預約不踴躍，將視情況公告休館。開放時段如遇設備維修、賽事舉辦、其他活動或天災等不可抗力因素，將另行公告調整。

試營運啟用活動並邀請國立聯合大學羽球社進行示範交流，展現場館實際使用情形。活動中邀請副縣長邱俐俐蒞臨致詞，邱副縣長肯定羽球館啟用對地方體育發展的重要性，並期許將場館推廣成為全民運動的優質空間以促進市民健康。

隨後由邱副縣長、余文忠市長、陳仁杰主席以及聯合大學羽球隊隊長陳遠達一起與長官共同進行開球儀式，宣告苗栗市羽球館正式啟用。