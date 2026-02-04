苗栗市10.79公頃土地解編 28處公共設施保留地活化

苗栗縣政府推動都市計畫，3日獲內政部都市計畫委員會正式審議通過「廣源造紙竹南廠擴廠」重大都市計畫變更案。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動都市計畫，3日獲內政部都市計畫委員會正式審議通過「苗栗市公共設施保留地解編」重大都市計畫變更案。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動都市計畫，3日獲內政部都市計畫委員會正式審議通過「苗栗市公共設施保留地解編」及「廣源造紙竹南廠擴廠」兩項重大都市計畫變更案，不僅具體落實縣府「還地於民」的政策承諾，也為在地產業升級與就業發展注入強勁動能，朝向經濟成長與宜居環境兼顧的雙贏目標邁進。

縣府工商發展處表示，針對長期劃設為公共設施保留地、歷經3、40年無法有效利用的土地，工商發展處積極向中央爭取全面檢討，本次成功解編苗栗市共 28處土地，總面積約10.79 公頃，讓沉寂多年的土地得以重新活化。

工商處說明，未來土地將調整為約 7.7 公頃住宅區及 1.11 公頃商業區，除可增加居住供給、帶動周邊商業發展外，縣府也將同步透過「公辦市地重劃」方式，開闢兒童遊戲場、廣場、綠地及停車場等公共設施，全面提升整體生活機能與居住品質。工商處提醒相關土地所有權人，將於今年6月30日前辦理再次公開展覽，請留意公文通知並踴躍表達意見，以保障自身權益。

3日獲得內政部都委會通過變更廣源造紙擴廠投資，因該公司既有產能趨於飽和，申請將竹南廠旁約1.09 公頃土地由農業區變更為工業區，以利擴充產線與升級設備。

本次擴廠計畫預計投入約4.83億元資金，並可串聯竹南科學園區上下游產業鏈，強化地方產業聚落能量。在環境保護方面，廣源造紙將導入高規格三級廢水處理設施，廢水回收率可達80％，並採專管排放方式，嚴格守護周邊農耕環境安全。同時，業者也承諾捐出約30％土地（約 1,000 坪）作為公園與綠地使用，並負責後續維護管理，為鄰里居民打造優質休憩綠帶。

苗栗縣長鍾東錦強調，未來將秉持嚴謹審查與行政效率並進的原則，協助企業加速轉型升級，同時落實環境監督與公共利益保障，透過都市計畫合理調整，吸引更多優質產業投資苗栗，為地方創造就業機會與發展。

