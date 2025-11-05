苗栗市8連霸代表蘇文霸病逝 地方不捨

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗市8連霸市民代表蘇文霸近年健康狀況不佳，儘管身體不適，這次定期會仍堅持每天出席會議，未料，今天凌晨在家中不幸病逝，享壽70歲，地方人士感佩他敬忠職守精神並表達不捨。

苗栗市代表會主席陳仁杰表示，蘇文霸已連任8屆，是這屆市民代表中最資深，平日對市政多有建言，問政、待人溫和，對於他的離世，大家都感到難過、不捨。而依地方制度法相關規範，他病逝後所屬選區缺額未達1/2，無須辦理補選。

陳仁杰指出，蘇文霸有心臟宿疾，數月前又因右腳疾患等問題，多次進出醫院；這次定期會及延會，他從10月17至11月3日皆出席會議，堅持對選民負責。

苗栗市長余文忠告訴中央社記者，蘇文霸生前是全職民意代表，一直在地方深耕，為苗栗市大西山地區鄉親喉舌、爭取建設，服務認真。

余文忠說，蘇文霸近幾年身體狀況不佳，10月初生日時，大家還一起為他慶生；這次會期，因議事堂位在2樓，即便腳無力，仍由妻子攙扶上樓參與會議，未料3日才開完會，昨晚身體狀況急轉直下，今天凌晨不幸離世，可說是盡忠職守到最後一刻，為民代、公僕樹立典範。（編輯：林恕暉）1141105