苗栗常遇臨時停班、假日減班 9路線明年起改由苗栗客運接駛

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹客運去年9月退出苗栗縣客運路線後，由亦捷科際公司代駛，但因人力問題，屢有臨時停班及假日減班情形。業管單位新竹市監理站表示，為提供苗栗地區更優質且穩定的客運品質，自明年1月1日起苗栗地區9條公路客運路線將改由苗栗客運接駛，無縫接軌並維持原有班次。

新竹市監理站表示，苗栗地區原有12條路線，經盤點路線整併優化3條，包含【5660】苗栗-福基、【5667】後龍-三湖(經龍港)等2條路線，於疫情過後每月乘車人數僅5人，分別於2023年11月27日、明年1月1日起停駛；另【5668】苗栗-通霄鎮公所(經後龍)因路線重複度較高可以藉由【5669】及【5808】完整替代，此舉將可提升苗栗地區公路客運整體營運效率及駕駛員調度彈性。

苗栗客運明年接駛的9條路線包括【5655】大湖-卓蘭(經八份)、【5656】苗栗-大湖、【5657】苗栗-獅潭、【5658】苗栗-新雞隆(經銅鑼)、【5659】苗栗-北河活動中心(經鶴岡)、【5661】大湖-中興、【5663】大湖-卓蘭(經景文)、【5664】苗栗─三義(經銅鑼)，以及【5669】苗栗-後龍(經十班坑)。

新竹市監理站進一步表示，這9條路線之行駛動線及停靠站與原本營運路線相同；班次方面，苗栗客運接駛期間仍比照原亦捷公司服務班次，民行交通不會中斷，請鄉親朋友放心，詳細班次時刻表及無障礙班次服務可至公路客運即時動態資訊網或下載ibus app查詢。

