苗栗年度盛事火旁龍系列活動登場 余文忠盼驅晦氣、迎2026好運

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

苗栗市公所今（3）日於嘉盛嘉新活動中心舉辦「2026苗栗火旁龍系列活動」宣傳記者會，正式宣告年度火旁龍盛事啟動。今年適逢馬年，以「吉馬接火旁」為主題，象徵在火旁龍文化薪火相傳之際，由吉馬接棒延續祝福與希望，祈求新的一年平安順遂。苗栗市長余文忠表示，火旁龍不僅能強身健體，更能凝聚社區情感，盼藉由火旁龍儀式中鞭炮聲，驅晦氣、迎好運。

余文忠表示，苗栗火旁龍活動今年邁入第28年，是苗栗客家文化中極具代表性的年節民俗，象徵驅邪納吉、迎福避凶。從糊龍到舞龍的過程，不僅能強健體魄，更凝聚社區情感、促進世代交流；回顧過去一年，世界各地歷經動盪與挑戰，期盼藉由火旁龍儀式中震天鞭炮聲，將不安與晦氣一併驅散，迎向2026年平安順遂、吉祥如意。

余文忠也特別指出，苗栗舞龍文化老少皆宜、代代相傳。僑成國小女子舞龍隊表現亮眼，隊中亦有屬馬的孩子，加上福星田寮女子舞龍隊「龍女學姐」共同參與，象徵「吉馬接火旁」的世代接棒，讓文化、祝福與好運持續延續。

苗栗縣副縣長邱俐俐致詞表示，苗栗火旁龍是全國極具代表性的客家民俗文化，不僅承載地方信仰，更凝聚社區情感與世代記憶，感謝市公所與各界長年用心推動，讓傳統文化持續在苗栗扎根、發光。

今年是市公所邀請社區共同參與糊龍的第2年，社區向心力持續提升。長者透過舞龍活動活絡筋骨、促進健康，充分展現火旁龍文化「動中有力、聚中有情」的精神。現場擺放各社區精心製作的九尾龍，其中上苗里長周文正與苗栗在地糊龍師師傅張勝傑，攜手打造象徵五福臨門的五行龍，傳說能為人們帶來好運與福氣，成為現場亮點。

此外，衛生福利部苗栗醫院院長徐國芳亦率領醫師、護理師等醫事人員組成「部苗健康龍隊」到場共襄盛舉；致力推廣在地文化的國際扶輪社國際交換學生、新住民龍隊，以及中油公司探採事業部副執行長湯珠正，亦到場一同見證這項深具文化意義的火旁龍盛事。

「2026苗栗火旁龍系列活動」將於2月25日在苗栗玉清宮舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」；2月27日於苗栗經國路河濱公園舉辦「火旁龍踩街嘉年華」；2月28日同樣於經國路河濱公園登場「火旁龍之夜」；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦「化龍返天」儀式。其中「火旁龍踩街嘉年華」與「火旁龍之夜」為年度重點活動，結合傳統民俗、表演藝術與節慶氛圍，深受在地民眾與遊客期待。

苗栗市公所表示，「2026苗栗火旁龍」不僅是一場民俗慶典，更是一場象徵城市接棒、祝福延續的文化行動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同迎向充滿希望與活力的新年。相關活動資訊，請至 Facebook 搜尋「苗栗火旁龍」粉絲專頁查詢。

照片來源：苗栗市公所提供

