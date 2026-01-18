苗栗年關安全大作戰！金融機構＋食材全面稽查

苗栗縣政府衛生局因應歲末年終將近，分別抽驗即食餐食、春節應景食品等。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

歲末年關將近，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中，特別針對民眾與金融機構的現金交易頻繁，以及各項應景食材及酒品的需求量亦大增，請警察局提高金融機構附近的見警率，確保民眾存提款安全。並請衛生局、農業處及財政處加強各種食材、蔬果、及酒類抽檢稽查工作，為鄉親飲食安全衛生做好把關工作。

縣警局長王森瑒報告，縣警局將於春節前要求各分局落實執行各項金融機構安全維護工作，包含金融機構安全檢測、防搶演練、自衛編組演練 及金融業者進行補鈔作業可洽請轄區分駐（派出）所協助到 場警戒等勤務執行項目。強化各金融機構及財物匯聚處所安全維護工作。

衛生局長楊文志則因應歲末年終將近，加強應景食材稽查抽驗，共稽查20家 業者，包含4家製造業、13家販售業（包含傳統市場、超市及批發零售商）及3家年菜餐廳等。分別抽驗即食餐食、春節應景食品、豬肉或豬內臟原料及醬料等共計29件。稽查結果，在環境衛生及工作人員操作流程方面，20家業者皆符合食品良好衛生規範（GHP）準則。另外，檢驗項目分別為微生物、防腐劑、漂白劑、甜味劑及瘦肉精（乙型受體素）共計30項，皆符合規定。

農業處則針對農曆年前加強辦理當季作物田間農藥殘留抽驗作業，並依衛生福利部公告之兩項最嚴謹檢驗方法，即「多重殘留分析方法」及「殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類檢驗（二）」進行檢測，可檢驗農藥殘留項目計411項。如果發現抽驗結果不符規定，將由農業處所聘的植物診療師對農民辦理安全用藥輔導，並再次赴田間實施複驗，待檢驗結果符合規定後。

財政處則因應年關菸酒產品需求量大增，確保市場流通的產品符合衛生安全標準，將於年關前結合衛生局、警察局、農業處、原民處等單位進行專案菸酒聯合稽查取締工作，對市售菸酒品抽樣檢驗，以落實源頭管理，保障民眾安全使用菸酒權益。

