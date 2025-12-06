苗栗彌陀寺捐贈復康巴士與獎學金 助身障朋友、弱勢家庭學子

苗栗縣三灣彌陀寺六日捐贈苗栗縣政府一輛平頂復康巴士及「福田助學金」一百五十萬元。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣三灣彌陀寺在彌陀寺成立十二周年的重要日子，熱心公益發揮大愛，募集信眾貢獻愛心，六日以三灣彌陀寺之名捐贈苗栗縣政府一輛平頂復康巴士及「福田助學金」一百五十萬元，用於協助身障朋友、弱勢家庭學子。

釋悟成法師在一０一年開始在三灣鄉規畫籌建三灣彌陀寺暨彌陀村，秉持「老吾老以及人之老」、「不捨同修孤獨無依」的悲願心，逐步興建可容納五百位退休長者及佛門四眾弟子安心共住共修的清淨道場。

六日在彌陀寺成立十二周年舉辦的祈安大法會活動中，特別捐贈一輛價值一百七十五萬元的平頂復康巴士及「福田助學金」一百五十萬元，造福更多輪椅朋友們和行動不便的民眾及協助弱勢家庭學子，也希望能夠號召更多宮廟、企業或民眾共同響應公益。

捐贈儀式，由由釋悟成法師將車鑰匙交予副縣長邱俐俐，接著，副縣長邱俐俐頒贈釋悟成法師感謝狀及紀念品，表彰該寺的善行義舉。

副縣長邱俐俐表示，苗栗縣復康巴士，其中六輛已達使用年限進行報廢，今年的捐贈，讓復康巴士來到目前四十四輛，提供輪椅族朋友及長者就醫及外出時的交通接送服務；助學金以每名學生二千元的標準發放，惠及國中小及高中共七百五十位學生，期盼減輕家庭經濟負擔，讓孩子們能安心就學、專注學習。苗栗縣政府會將捐贈車輛及善款妥善運用，充分發揮社會公益的力量。