苗栗後龍免費健康篩檢1月4日登場 與大千醫院合作

每個人都可能有過頭暈的時候，然而當頭暈成為一種症狀，三不五時就來提醒你「它」的存在，恐怕是身體內部發出警訊，不容小覷！那麼，頭暈該看哪一科？相關科別包括心臟內科、神經內科和耳鼻喉科。 歸納專家的意見，眩暈而沒有伴隨不平衡等神經症狀時，可以看耳鼻喉科；有不平衡感，要看神經內科；昏厥則應看心臟內科。但是，一旦遇到複雜或原因不明確的病例時，則需要三科會診，或者，也可以先看家醫科或一般內科，必要時再轉診。 姜先生長期頸部僵硬，某日因為頭暈時一陣天旋地轉，同時伴隨噁心、嘔吐，擔心自己是不是中風了？經家人送醫急診，檢查才知道是罹患一種症狀與中風相似的病，名叫眩暈症，所以，應該要看耳鼻喉科。 耳鼻喉科醫師劉博仁表示，確實有很多眩暈症患者，都和姜先生一樣，奔波在內科、神經內科、心臟內科、家醫科之間，做了許多檢查後，最後才被轉診到耳鼻喉科。 就其個人門診經驗，一節門診如果有100名患者，其中約有15個人都和眩暈有關。至於對「暈」的描述，更是包羅萬象，有頭暈、頭昏、眼花、暈眩、眩暈、昏倒、歐暗明（眼前發黑）等等。雖然對每個人來說，眩暈的感受是百百種，但從醫學上來定義，其實就是頭暈、眩暈、昏厥三種，而三種的

