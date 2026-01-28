苗栗後龍棄置雞屍檢出H5N1 縣府：疑來自台中養禽場 追查釐清中

苗栗縣後龍出海口大排26日發現大量遭丟棄死雞，經清點確認雞屍共235隻。苗栗縣政府今天表示，當天採樣送驗死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區養禽場有關，初步追查掌握行為人，目前持續調閱監視器釐清。縣府當天已針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。

苗栗縣政府28日表示，後龍鎮外埔里出海口大排26日發現遭丟棄大量死雞，經採檢確診H5N1亞型高病原性禽流感，除當天即啟動防疫應變機制加強環境清消，將持續對周邊養禽場採樣送驗。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣動物保護防疫所指出，26日接獲通報，後龍鎮外埔里王爺宮大排接近出海口約50公尺處，遭棄置逾百隻死雞。經清點現場雞屍共235隻，當天立即採樣送驗，隨後委由化製廠銷毀雞屍，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。

動防所表示，今天接獲獸醫研究所通知，採樣送驗的死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。

台中市豐原區一處蛋雞場出現1700隻雞異常死亡，中市府27日接獲通報派員前往採檢，檢驗結果為禽流感陽性。針對苗栗遭棄置雞屍是否來自該處蛋雞場，縣府農業處指出，目前無法確認，初步追查掌握行為人，雖指向「台中地區養禽場」，但仍需持續調閱監視器釐清，已與台中相關單位密切聯繫。

苗栗縣長鍾東錦得知不肖業者棄置病死雞隻，漠視防疫工作並挑戰公權力，指示業務主管單位依法徹查行為人身分，依違反動物傳染病防治條例處以最高100萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

動防所表示，26日啟動防疫應變機制，完成現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場健康訪視，確認雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日完成3公里內養禽場採樣送檢。