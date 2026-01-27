苗栗後龍死雞一片！被棄置出海口 動保所急送驗禽流感、追查來源

即時中心／林韋慈報導

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排接近出海口處，日前驚見上百隻死雞遭人棄置，現場畫面引發地方震驚。當地里長痛批行為無公德心，苗栗縣動物保護防疫所接獲通報後，立即前往現場清消，並將斃禽採樣送驗是否感染禽流感，並強調非法棄置斃死禽已違法，警方將會調閱監視器追查來源，最重可處新台幣100萬元罰鍰。

後龍鎮外埔里里長許素瑋表示，接獲民眾通報後前往查看，發現上百隻死雞遭棄置於王爺宮大排出海口約50公尺處，研判為不肖養禽場業者所為，讓他氣憤直言「不良場家真的太缺德了」。苗栗縣動物保護防疫所獲報後，隨即啟動防疫機制，派員進行現場清運、採樣送驗及全面消毒作業。防疫所指出，現場清點後的斃死雞隻，已全數由化製車運往指定場所妥善處理，以阻絕任何疫情擴散風險。

同時，相關檢體已送往農業部獸醫研究所進行檢驗，以釐清是否涉及高病原性禽流感。防疫單位也擴大進行環境清消，針對棄置點周邊大排與道路完成全面消毒，並對半徑3公里內的養禽場啟動防疫列管與健康監測措施。

苗栗縣動物保護防疫所再次嚴正呼籲，非法棄置斃死禽隻，已明確觸犯《動物傳染病防治條例》，除將會同警方積極追查行為人外，最高可裁處新台幣100萬元罰鍰，呼籲業者及民眾切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

死雞畫面。（圖／擷取自臉書＠後龍大小事）

