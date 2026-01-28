苗栗後龍爆大量禽流感雞屍 鍾東錦將重罰行為人100萬 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣後龍出海口大排26日發現大量遭丟棄死雞，經苗栗縣動物保護防疫所清點確認雞屍共235隻，並立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。動防所今（28）日接獲獸醫研究所通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感；縣長鍾東錦立刻指示，徹查棄置雞屍行為人，並依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

動防所指出，26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

苗栗縣政府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第 12 條規定，循線追查並已掌握行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。

鍾東錦痛批，不肖業者無視法規棄置病死雞隻，漠視防疫工作並挑戰公權力，立即指示業務主管單位依法徹查行為人身分，並依相關法規處以最高100萬元罰鍰，從嚴辦理、絕不寬貸，以確保防疫體系完整與公共安全。

另外，台中市豐原區一處養雞場日前傳出雞隻大量死亡，市府今已正式證實為「禽流感」疫情，兩者是否有相關聯性，仍待釐清。

照片來源：苗栗縣政府提供

