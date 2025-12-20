苗栗後龍甘藷花生節 場面熱鬧

後龍鎮公所二十日舉辦甘藷花生節產業文化活動及「焢窯」，一直最受歡迎的「焢窯」，二十日共開了七百多窯，場面熱鬧。

（記者謝國金攝）。

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮公所二十日舉辦甘藷花生節產業文化活動及「焢窯」，一直最受歡迎的「焢窯」，二十日共開了七百多窯，吸引上千鄉親參與，很多人呼朋引伴，有些更是全家總動員，一起享受難得的親子家庭日。

後龍鎮公所連續第十年舉辦甘藷花生節及「焢窯」烤番薯活動，一年比一年盛大，其中一直最受歡迎的「焢窯」，一早就吸引上千位鄉親走入建興路與新港三路交叉口附近農田，很多人呼朋引伴，場面熱鬧。

縣長鍾東錦二十日上午到場，除走入稻田與焢窯的鄉親同樂，並品嘗剛出爐的烤番薯及在地美食，回味小時候在秋收、農忙之餘的田園樂趣和味道。

除了「焢窯」，鎮公所還準備了花生、土窯雞、在地雞蛋與玉米等豐富美食，讓到場鄉親一次就能品嚐到後龍最具代表性的農特產品。

縣長鍾東錦指出，自己小時候也最愛與同伴在田裡「焢窯」烤番薯，可以說是過去農業社會農忙之餘的樂趣，也是他小時候最期待的事。他說，二十日看到參加的大人、小孩都玩得很盡興，覺得是很棒的文化活動。

鍾東錦表示，後龍鎮擁有得天獨厚的沙質土壤，無論是甘藷、花生還是西瓜都品質優良，也希望透過焢窯系列活動，讓鄉親可以更深入了解在地文化和農業。他也誠摯邀請國人來後龍品嘗美味的農產，順道造訪附近的好望角風景區等美麗景點。