苗栗後龍空地冒濃煙 船墊泡棉起火波及電線

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有民眾今天中午11點多路過苗栗縣後龍鎮溪州里時發現，1處空地一直竄出陣陣濃濃黑煙，宛如1條巨大的黑龍騰現空中。苗栗縣政府消防局則表示，接獲報案後派員前往滅火，未造成人員傷亡，但波及一旁台電與電信業者電線。

苗縣府消防局指出，當時接獲報案，指出空地一直冒出濃濃黑煙，趕往現場途中也見到黑煙不停地竄出，詢問後得知是製作漁船船墊泡棉起火燃燒，抵達現場後趕緊拉出2條水線滅火，燃燒面積約400平方公尺，所幸無人傷亡，詳細原因仍待調查。

由於燃燒物為泡棉、塑膠等材質，導致黑煙不斷，附近居民則說，起火的泡棉已堆置在空地好幾年，突然起火也讓人摸不著頭緒。

