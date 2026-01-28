苗栗後龍235隻雞驗出禽流感 縣府追查來源重罰百萬

苗栗後龍外埔漁港發現235隻棄置死雞，確認感染H5N1高病原性禽流感，縣府追查來源並將依法重罰、強化防疫。（苗栗縣政府提供）



苗栗縣政府在本月26日接獲通報，後龍鎮外埔漁港北側的大排水溝內發現大量遭棄置的雞隻屍體，數量共235隻。縣府隨即採樣並緊急送驗，到了今天（28日）接獲獸醫研究所通知，確認這批死雞感染H5N1亞型高病原性禽流感。縣府初步研判，雞屍來源可能與台中地區的養雞場有關，目前仍在進一步釐清案情。

苗栗縣長鍾東錦已指示相關單位徹底追查，並強調將依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則開罰，重罰上限可達100萬元，同時也啟動更嚴密的防疫措施，全力堵住可能的疫情漏洞。

苗栗縣政府下午說明，縣府動物保護防疫所於26日接獲民眾反映，指出外埔大排水溝內疑似有人丟棄雞屍235隻。接獲消息後，防疫人員當天立即到場處理，完成採樣送驗作業，並委託化製廠將雞屍載運銷毀。同時針對周遭環境進行全面清潔與消毒，並同步啟動以現場為中心、半徑3公里內養禽場的健康訪視作業。另一方面，警方也正擴大調閱周邊監視器畫面，追查棄置這批已確診H5N1高病原性禽流感死雞的可疑人士與相關動向。

動保防疫所進一步表示，26日接獲通報後，第一時間即依程序啟動防疫應變機制，完成包括現場清點、指定化製清運處理、採樣送檢，以及擴大清消周邊並全面消毒等一系列處置。27日則接續針對3公里範圍內的10處養禽場展開健康訪視，檢視結果顯示場內雞隻健康狀況正常，同時也協助各場區周邊進行消毒作業，並輔導業者加強場內與車輛消毒，落實自主防疫及生物安全管理。到了28日，防疫單位持續推進作業，完成3公里內養禽場的採樣並送檢。

縣府指出，將病死禽隻非法棄置於外環境，已涉及違反《動物傳染病防治條例》第12條規定。縣府循線追查後，已掌握相關行為人，初步線索指向台中地區的養禽場，並已與台中相關單位保持密切聯繫、共同處理後續追查事宜。縣長鍾東錦也表示，不肖業者無視法規，任意棄置病死雞隻，不僅漠視防疫工作，更形同挑戰公權力，因此已要求依法嚴辦，並依相關規定祭出最高100萬元罰鍰，從重處分、絕不寬貸，以維護防疫體系的完整性與公共安全。（責任編輯：殷偵維）

