苗栗徵才釋800職缺助勞雇開薪雙贏

苗栗地區現場徵才活動」22家知名企業、釋出超過800個多元職缺。（此為活動示意圖）

▲苗栗地區現場徵才活動」22家知名企業、釋出超過800個多元職缺。（此為活動示意圖）

為協助求職者掌握年終就業良機，並協助企業延攬新血，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於22日（星期六）上午9點至下午一點，在苗栗縣立體育館（苗栗市中正路191號）辦理「開薪就業、蛇麼都OK！苗栗地區現場徵才活動」。此次活動為114年苗栗最後一場現場徵才，共集結22家知名企業、釋出超過八百個多元職缺，協助求職者在年終前順利尋職、轉職或重返職場，也為企業注入新的人力活水，讓勞雇雙方都能「開薪」又「開心」。

廣告 廣告

隨著產業結構轉變，苗栗從傳統製造業、農業，逐步朝向高科技、綠能、航空產業、服務業等多元化發展，此次活動呼應苗栗產業趨勢，邀請多家指標企業參加，專注於航太及高規格應用領域的睿信電子，釋出技術員及品檢員職缺，高中(職)以上學歷、無經驗即可應徵；台灣最大汽車座椅設計與製造商友聯車材，誠徵設計、試作、品保、生管助理工程師及電工技師等多項職缺，提供績效獎金、外語進修補助與海外派駐機會，展現傳統產業創新升級的決心；京元電子、宏業電化、臺灣福吉米及信邦電子亦釋出逾260個各類工程師、作業員職缺，多數起薪35K以上，其中宏業電化維修工程師最高可達55K，顯示電子與製造產業對專業技術人才的高度重視。

服務業同樣熱烈響應，包括悠旅生活（星巴克）、全國高爾夫、大樹醫藥、統一速達等知名品牌共同參與，職缺涵蓋門市夥伴、物流人員、藥師與客服等多元選項，不僅薪資具競爭力，還提供彈性工時、完善培訓與升遷制度，協助求職者穩健發展、拓展職涯舞台。活動現場除媒合面試外，還特別設置職涯探索體驗，由具專業證照的職涯諮商師提供自我特質分析及職業興趣探索等免費諮詢，協助求職者更精準掌握自身優勢，找到最適合的工作方向。此外，當日現場辦理求職登記即送造型氣球公仔（限量一百名），面試兩家以上廠商可用選物機自選好禮，讓求職過程兼具樂趣與成就感，打造苗栗最友善、最貼心的求職環境。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部為協助因家庭因素退出職場180日以上的二度就業婦女重返就業市場，推動「婦女再就業計畫」，婦女申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後，最高可領取3萬元獎勵金，若為公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後再就業可領取獎勵最高3萬元，而雇主向公立就業服務機構辦理求才登記提供工時調整職缺，並僱用推介婦女滿1個月，每個職缺每月核發工時調整津貼3千元，最長可請領12個月(最高3萬6千元)。

更多訊息請上台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或是於上班日，撥打免付費客服專線0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。