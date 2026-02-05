苗栗徵才2/7登場 逾560職缺助馬年薪想事成

苗栗就業中心2/7（六）「駿馬奔騰、薪想事成!苗栗地區現場徵才活動」提供求職者在離家最近的場域，尋得理想發展舞台。



（圖：此為活動示意圖）

為協助求職者於農曆年節後順利轉職，並為在地產業注入優質人力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於2月7日（星期六）上午9點至下午1點，在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理「駿馬奔騰、薪想事成！苗栗地區現場徵才活動」邀集15家企業，釋出逾560個工作機會。當日完成求職登記或參與面試，即贈限量「馬年手繪春聯」及「招財進寶箱／開運紅包袋」等精美好禮，祝福求職民眾在年節喜氣中博得職涯好彩頭。

本次徵才活動以「在地就業」為核心，聚焦苗栗市及銅鑼、公館等鄰近生活圈優質職缺，協助鄉親縮短通勤時間，落實就近就業。主場苗栗市由全球電子大廠信邦電子領軍，釋出機構、研發及專案管理等工程師職缺，經常性薪資皆達4萬元以上；鄰近公館鄉，則有祭出月薪最高7萬元之優渥待遇，延攬具備專業技術之水電配線師父。此外，銅鑼科學園區職缺動能強勁，京元電子因應AI晶片測試產能擴充需求，招募大量設備與產品工程師；日商臺灣福吉米則提供完善日系福利，招募製造與品管人才。在地大廠釋出具競爭力之薪資條件，提供求職者在離家最近的場域，尋得理想發展舞台。

除在地生活圈外，亦網羅竹南科技聚落與知名服務品牌等多元亮點職缺。半導體封測大廠矽品精密鎖定AI先進封裝商機，於竹南廠區釋出逾百名設備與製程工程師職缺；同處竹南園區之全台唯一LCD光阻研發原廠鎧暘科技，提供各類工程師與技術人才跨足尖端科技。服務業方面，全家便利商店釋出月薪最高56,400元之儲備幹部職缺，展現服務業之薪資競爭力；百貨龍頭遠東SOGO與連鎖咖啡星巴克亦同步徵才。針對喜愛特色產業之民眾，萬達寵物徵求寵物美容師、薰衣草森林招募民宿管家，以及泰安溫泉區之野奢露營品牌翩翩泰安，均歡迎民眾把握良機，透過現場面試直接對談，為職涯邁出關鍵一步。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力。例如提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形；Jo-books工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888，亦可洽詢苗栗就業中心037-358395由專人為您服務！