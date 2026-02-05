苗栗徵才2/7登場 逾560職缺助馬年薪想事成
▲苗栗就業中心2/7（六）「駿馬奔騰、薪想事成!苗栗地區現場徵才活動」提供求職者在離家最近的場域，尋得理想發展舞台。
（圖：此為活動示意圖）
為協助求職者於農曆年節後順利轉職，並為在地產業注入優質人力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於2月7日（星期六）上午9點至下午1點，在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理「駿馬奔騰、薪想事成！苗栗地區現場徵才活動」邀集15家企業，釋出逾560個工作機會。當日完成求職登記或參與面試，即贈限量「馬年手繪春聯」及「招財進寶箱／開運紅包袋」等精美好禮，祝福求職民眾在年節喜氣中博得職涯好彩頭。
本次徵才活動以「在地就業」為核心，聚焦苗栗市及銅鑼、公館等鄰近生活圈優質職缺，協助鄉親縮短通勤時間，落實就近就業。主場苗栗市由全球電子大廠信邦電子領軍，釋出機構、研發及專案管理等工程師職缺，經常性薪資皆達4萬元以上；鄰近公館鄉，則有祭出月薪最高7萬元之優渥待遇，延攬具備專業技術之水電配線師父。此外，銅鑼科學園區職缺動能強勁，京元電子因應AI晶片測試產能擴充需求，招募大量設備與產品工程師；日商臺灣福吉米則提供完善日系福利，招募製造與品管人才。在地大廠釋出具競爭力之薪資條件，提供求職者在離家最近的場域，尋得理想發展舞台。
除在地生活圈外，亦網羅竹南科技聚落與知名服務品牌等多元亮點職缺。半導體封測大廠矽品精密鎖定AI先進封裝商機，於竹南廠區釋出逾百名設備與製程工程師職缺；同處竹南園區之全台唯一LCD光阻研發原廠鎧暘科技，提供各類工程師與技術人才跨足尖端科技。服務業方面，全家便利商店釋出月薪最高56,400元之儲備幹部職缺，展現服務業之薪資競爭力；百貨龍頭遠東SOGO與連鎖咖啡星巴克亦同步徵才。針對喜愛特色產業之民眾，萬達寵物徵求寵物美容師、薰衣草森林招募民宿管家，以及泰安溫泉區之野奢露營品牌翩翩泰安，均歡迎民眾把握良機，透過現場面試直接對談，為職涯邁出關鍵一步。
苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力。例如提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形；Jo-books工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888，亦可洽詢苗栗就業中心037-358395由專人為您服務！
其他人也在看
2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
生活中心／吳宜庭報導2026年2月，星象力量強勁！水瓶座日食開啟全新事業賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股能量影響下，部分星座將獲高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職、加薪機會大增，無疑是給廣大上班族一劑強心針。「搜狐網」整理出本月四大職場強運星座，助你把握高光時刻。
這是離Rolls-Royce最近的機會，2026年度學徒計畫啟動
Rolls-Royce有著至高的地位，當然要有足夠財力才能得以擁有，不然只能遠看近距離觸摸，不過現在有機會讓你不用家財萬貫就能好好觀賞並仔細研究，請報名Rolls-Royce學徒計畫。Rolls-Royce學徒計畫於2006年就已啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。2026年度學徒計畫目前已正式啟動，現正開放申請至2026年2月28日。 本次招募涵蓋Level 2至Level 6（等同大學學位）等多個等級，職位涉及車內飾板縫紉、車身塗裝、計量學及銷售規劃等領域。有興趣可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職，並在Goodwood總部接受頂尖實務培訓，同時取得國家認可學歷。Rolls-Royce學徒計畫於2006年啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
被需要就等於被重視？「5大陷阱」讓你越努力越累：別用忙碌衡量自己
在多數職場文化中，「你很重要」往往不是被明說的一句話，而是隱藏在無數加班的夜晚、臨時被點名的會議，或那句看似信任、實則難以拒絕的「這件事只能拜託你了」。久而久之，許多人開始把「被需要」誤認為「被重視」，甚至不自覺地用忙碌程度來衡量自己的存在價值。《優活健康網》特選此篇，整理出最容易掉入這個陷阱的5大特質，也許你會在其中，看見某一部份熟悉的自己。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...