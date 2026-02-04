苗栗怪男市場揮刀砍警！警方開槍擊中胸口制伏送醫 攤商怒喊：救他幹嘛？

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

苗栗縣苗栗市南苗市場今（4）日清晨7時40分許發生一起隨機持刀攻擊事件。一名41歲鍾姓男子不明原因持刀大鬧市場甚至揚言殺人，見警方趕到時，竟持刀攻擊其中一名員警頭部，最終遭警方開槍擊中胸口制伏。當救護車抵達現場，將鍾男抬上擔架時，一旁民眾仍對鍾男怒罵「救他幹嘛！」，甚至有不少人附和。

41歲鍾姓男子不明原因持刀大鬧市場甚至揚言殺人，見警方趕到時，竟持刀攻擊其中一名員警頭部。（圖／翻攝畫面）

鍾男於今日上午7時許，持刀在南苗市場中穿梭，甚至揚言要殺人，讓正在市場採購的民眾驚嚇不已。警方趕抵後，鍾男竟朝其中一員警揮刀猛砍，造成其頭部有2處傷口，另一名員警見狀開槍制止，擊中鍾男胸口使其倒地，但過程中一名見義勇為民眾的手掌不幸遭到誤擊。

據了解，鍾男經常神情恍惚在市場遊蕩，讓攤商和買菜的民眾備受困擾。今早救護車抵達，將鍾男抬上擔架送醫時，現場民眾情緒激動，紛紛怒罵「救他幹嘛！他砍警察欸！」、「這種人放出來也是害人」。

這起隨機砍人案造成包含員警、嫌犯及民眾在內共3人受傷，均已緊急送醫搶救。目前案發現場已由警方封鎖，鍾姓嫌犯的作案動機及詳細案發經過，仍有待進一步調查釐清。

