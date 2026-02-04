苗栗惡男市場砍警反遭開槍 民眾見他送醫氣憤質疑：救他幹嘛？

鍾男被送醫時，有民眾在旁邊質疑：「這種人救他幹嘛？」（翻攝畫面）





苗栗一名鍾姓男子，今天（4日）早晨7點多突然拿著刀械，跑到市場中閒晃、更揚言要砍人，另攤商和買菜民眾都十分害怕，警方獲報趕到後，鍾男卻突然抓狂朝警員猛揮2刀，警員立即開槍反制，其中一槍擊中鍾男胸口，鍾男隨即倒地，被趕來到的救護車送往醫院搶救。

而救護人員將鍾男抬上擔架時，圍觀民眾見狀氣憤地說：「這種人就不要救了啦，救他幹嘛？」也有人質疑：「為什麼要保護壞人？」警方後續將釐清鍾男犯案的過程及詳情。

